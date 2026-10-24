ИИ-специалист объяснил, как хакеры взламывают сайты при помощи нейросетей Эксперт Папян: нейросети помогают хакерам имитировать атаки на серверы и сайты

Москва24 окт Вести.Хакеры при помощи искусственного интеллекта (ИИ) теперь могут найти уязвимости в защите и взломать сервера с персональными данными всего на пару часов. Подробностями с ИС "Вести" поделился ведущий разработчик, ИИ-специалист Гарегин Папян.

По его словам, слабые стороны есть у всех компаний. С помощью нейросетей хакеры находят "дыры" в цифровой защите и начинают атаку.

Один, допустим, имитирует атаку на какие-то сервисы для того, чтобы сисадмины компании на него обратили внимание. Другие занимаются своими задачами: кто-то пытается провести DDoS-атаку, кто-то получить доступ к "кредам" (учетным данным пользователей – прим. ред.) рассказал эксперт

Ранее сообщалось, что десятки миллионов сайтов во всем мире стали открыты для атаки из-за утечки информации об уязвимостях в языке программирования PHP.

В ФСБ России предписали владельцам объектов критической инфраструктуры отключить свои сайты, если не получается обновить программное обеспечение.