Москва21 октВести.Десятки миллионов сайтов во всем мире стали доступны для хакеров, сообщил РИА Новости старший эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко. Это стало возможным из-за утечки информации об уязвимостях в языке программирования PHP.
PHP - это серверный язык, на котором написаны большинство динамических веб-страниц, пояснил эксперт. Такие сайты меняются зависимости от действий пользователя, данных из базы и других условий.
В открытом доступе появилась информация о двух критических уязвимостях в интерпретаторе PHP, которые дают хакерам возможность получить доступ к серверу без авторизации. А это, в свою очередь, приводит к компрометации инфраструктуры сервера, после чего хакеры могут получить доступ к хранящимся там данным пользователей, вбить вредоносный код или постараться проникнуть в инфраструктуру организации, которой принадлежит ресурсая владеет этим ресурсомпояснил Безвершенко
Эксперт отметил, что владельцам сайтов теперь крайне важно срочно установить обновление, как только оно появится, а для снижения риска - заблокировать возможность загрузки определенного формата данных. Безвершенко также советует сделать резервные копии и перенести важную информацию в другое место.
Пользователям сайтов рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию, где только возможно и установить защиту от вредоносных программ.