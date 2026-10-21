Kaspersky: десятки миллионов сайтов стали доступны для хакеров Kaspersky: уязвимость в языке РНР открыла миллионы сайтов для хакеров

Москва21 окт Вести.Десятки миллионов сайтов во всем мире стали доступны для хакеров, сообщил РИА Новости старший эксперт Kaspersky GReAT Леонид Безвершенко. Это стало возможным из-за утечки информации об уязвимостях в языке программирования PHP.

PHP - это серверный язык, на котором написаны большинство динамических веб-страниц, пояснил эксперт. Такие сайты меняются зависимости от действий пользователя, данных из базы и других условий.

В открытом доступе появилась информация о двух критических уязвимостях в интерпретаторе PHP, которые дают хакерам возможность получить доступ к серверу без авторизации. А это, в свою очередь, приводит к компрометации инфраструктуры сервера, после чего хакеры могут получить доступ к хранящимся там данным пользователей, вбить вредоносный код или постараться проникнуть в инфраструктуру организации, которой принадлежит ресурсая владеет этим ресурсом пояснил Безвершенко

Эксперт отметил, что владельцам сайтов теперь крайне важно срочно установить обновление, как только оно появится, а для снижения риска - заблокировать возможность загрузки определенного формата данных. Безвершенко также советует сделать резервные копии и перенести важную информацию в другое место.

Пользователям сайтов рекомендуется включить двухфакторную аутентификацию, где только возможно и установить защиту от вредоносных программ.