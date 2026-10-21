В Европе начали отключать десятки сайтов, ставших доступными для хакеров Bloomberg: европейские правительства отключают сайты, созданные на языке PHP

Москва21 окт Вести.Правительства некоторых европейских стран уже начали отключать сайты, созданные на популярном языке программирования PHP, сообщило агентство Bloomberg. Как ранее сообщили в лаборатории Kaspersky GReAT, из-за найденных уязвимостей в языке программирования PHP десятки миллионов сайтов по всему миру стали доступны для взлома хакерами.

В языке программирования PHP обнаружены две критические уязвимости, которые могут повлечь утечку данных. Разработчики обещали устранить их, выпустив обновление программного кода 21 октября. сообщила группа реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации ЕС

На данный момент отключены некоторые общедоступные интернет-сервисы в Финляндии и Нидерландах, а в Германии и Австрии отключены сайты некоторых университетов. Великобритания потребовала проверить все системы, работающее на языке программирования PHP, на предмет вредоносной активности.