В Госдуме объяснили, как проблемы с PHP могут повлиять на российские сайты

Боярский: российские сайты защищены от уязвимостей в PHP В Госдуме объяснили, как проблемы с PHP могут повлиять на российские сайты

Москва23 окт Вести.Крупные российские сайты устранили критические уязвимости в языке программирования PHP. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Он напомнил, что ранее в популярном языке программирования PHP, на котором работает огромное количество сайтов по всему миру, обнаружены две серьезные уязвимости, которые позволяют злоумышленникам атаковать серверы.

По словам депутата, временное отключение некоторых ресурсов может быть лишь превентивной мерой.

Проблема глобальная, и меры защиты принимают во многих странах. В России Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам при ФСБ рекомендовал организациям срочно обновить программное обеспечение, а если это невозможно — временно ограничить доступ к сайтам отметил Боярский в мессенджере МАХ

Он добавил, что многие ресурсы обновились до направления предупреждения. Сейчас задача организаций, которые не успели еще это сделать, — как можно скорее применить обновления и проанализировать защищенность своих систем. А обычным пользователям не нужно предпринимать никаких действий. Ели сайт недоступен, это временная профилактика, подчеркнул депутат.