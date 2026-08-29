Депутат Боярский: "Википедия" в России пока обходится штрафами

"Википедию" в России регулярно штрафуют, но не блокируют Депутат Боярский: "Википедия" в России пока обходится штрафами

Москва29 авг Вести."Википедию" в России регулярно штрафуют за несоблюдение законодательства. Другие меры по отношению к ресурсу пока не применяются, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

В разговоре с ТАСС парламентарий сообщил, что онлайн-энциклопедия продолжает уклоняться от соблюдения российских законов.

"Википедия" продолжает не исполнять пакет необходимых требований, за что регулярно подвергается штрафам, в том числе за распространение общественно-значимой недостоверной информации вместо фактов сказал Боярский

Депутат добавил, что сведений о применении иных мер к платформе у него нет. Все вопросы регулирования следует адресовать контролирующим органам, отметил он.

Последний сбой в работе "Википедии" на территории РФ был зафиксирован ночью 28 августа.