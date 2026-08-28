Россияне жалуются на невозможность открыть "Википедию" Онлайн-энциклопедия "Википедия" перестала открываться на территории России

Москва28 авг Вести.В России перестал работать сайт "Википедии", доступ к онлайн-энциклопедии теперь возможен только через специализированные сервисы, убедился редактор ИС "Вести".

Согласно информации сервиса Detector404, основное количество жалоб поступает от пользователей из Москвы и Санкт-Петербурга. О причине сбоя, начавшегося вскоре после полуночи в пятницу, 28 августа, не сообщается.

17 августа также был зафиксирован массовый сбой в работе ряда сервисов Microsoft. Пользователи по всему миру сообщали о проблемах с GitHub, Copilot и Microsoft Teams.

При попытке загрузки архивов и необработанного содержимого репозиториев уровень ошибок достигал примерно 50%. Сбой затронул сервисы, связанные с аутентификацией, включая SAML, OIDC, SCIM и Team Sync.