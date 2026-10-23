Москва23 октВести.Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк выпустил срочное предупреждение о рисках из-за критических уязвимостей в популярном языке программирования PHP. Об этом агентству РИА Новости сообщили в указанном ведомстве.
Предупреждение было выпущено в связи с двумя критическими проблемами. Используя эти уязвимости, хакеры могут получить несанкционированный доступ к файлам и базам данных сервера, а также дистанционно выполнить программный код.
Срочное предупреждение в сфере кибербезопасности касается критических уязвимостей в PHP, которые требуют немедленного устранениязаявили в департаменте финансовых услуг штата
Таким образом город Нью-Йорк, который находится в одноименном штате и считается мировой финансовой столицей, пополнил список мест, где уже были выявлены критические уязвимости в языке PHP, способные повлечь за собой утечку данных.
Ранее стало известно, что правительства ряда европейских стран начали отключать сайты, созданные на языке программирования PHP.