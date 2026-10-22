Москва22 окт Вести.Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который работает при ФСБ России, предписал объектам критической инфраструктуры отключить свои сайты, если не получается обновить программное обеспечение. Об этом сообщает агентство РБК со ссылкой центр.

Ранее искусственный интеллект обнаружил сразу две критические уязвимости в популярном языке программирования PHP, которые давали возможность получить доступ к сайту или серверу.

Журналисты добавили, что предписание было отправлено через систему ГосСОПКА, отвечающую за поиск, предупреждение и борьбу с последствиями кибератак.

НКЦКИ в письме предписал обновить PHP до исправленной версии, а после – проверить серверы антивирусом и изучить журналы на следы взлома. Если обновить систему быстро невозможно, организации должны "рассмотреть временное ограничение внешнего доступа к уязвимым веб-серверам вплоть до их отключения" добавляет агентство

Ранее сообщалось, что в Европе начали массово отключать сайты из-за критической уязвимости. В частности, стали недоступны сервисы в Финляндии и Нидерландах.