"Солар": число уязвимостей в ИИ-сервисах увеличилось более чем в два раза

Эксперты зафиксировали двукратное увеличение уязвимостей в сервисах на базе ИИ "Солар": число уязвимостей в ИИ-сервисах увеличилось более чем в два раза

Москва31 июл Вести.Во втором квартале 2026 года количество уязвимостей в сервисах на базе искусственного интеллекта продемонстрировало резкий рост - с 16 до 33. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ГК "Солар", работающей в сфере информационной безопасности.

Средняя степень опасности выявленных недостатков оценивается как очень высокая - 8 баллов из 10 по шкале CVSS (международный стандарт для определения серьезности компьютерных уязвимостей).

В целом эксперты центра исследования киберугроз зафиксировали в открытых источниках 681 публикацию о новых веб-уязвимостях и методах их использования. Этот показатель на 60% превышает результат первого квартала, когда было обнаружено 426 подобных сообщений.

Согласно отчету ГК "Солар", около 5% всех сетевых уязвимостей затронули сервисы на базе искусственного интеллекта. Проблемы безопасности были обнаружены в таких платформах, как Langflow, Spring AI, NocoBase, n8n, OpenClaw, OpenClaude и Crawl4AI. Некоторые из этих брешей позволяли злоумышленникам обходить системы авторизации, получать несанкционированный доступ с правами администратора и внедрять вредоносное программное обеспечение.

Самым проблемным продуктом остается система управления контентом WordPress - на нее пришлось 18% от общего числа выявленных сетевых уязвимостей.

В публикации отмечается, что подавляющее большинство обнаруженных слабых мест можно было проэксплуатировать удаленно через интернет, преимущественно по протоколу HTTP. При этом 74% из них обладали высоким или критическим уровнем опасности.

Эксперт центра исследования киберугроз Solar 4RAYS Сергей Беляев рекомендует организациям придерживаться двух ключевых правил для обеспечения безопасности. Во-первых, необходимо своевременно устанавливать обновления программного обеспечения. Во-вторых, следует с осторожностью относиться к автоматическим обновлениям и не полагаться на них полностью.