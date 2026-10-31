Хакеры взломали сервер берлинской клиники "Шарите" и похитили данные Хакеры похитили данные сотрудников и пациентов клиники "Шарите" в Берлине

Москва31 окт Вести.Университетская клиника "Шарите" в Берлине стала объектом кибератаки, в ходе инцидента злоумышленники завладели личными сведениями, включая данные работников и учащихся. Об этом говорится в заявлении, которое размещено на официальном сайте медицинского учреждения.

По данным администрации, утечка могла затронуть тех, кто пользовался онлайн-формой на сайте "Шарите", например, для оформления записи к врачу.

При этом руководство клиники утверждает, что атака хакеров не отразилась на медицинском обслуживании и не спровоцировала приостановку работы больницы.

Представители медучреждения добавили, что данный инцидент не имеет отношения к серьезной бреши в безопасности языка программирования PHP, о которой стало известно в середине октября. Однако в "Шарите" приняли решение временно отключить свой веб-сайт.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что из-за уязвимостей в языке программирования PHP десятки миллионов сайтов по всему миру стали доступны для взлома хакерами, в связи с чем власти ряда европейских стран начали отключать интернет-ресурсы.