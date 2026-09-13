Москва13 сенВести.Хакерская группировка Rhysida похитила у Сената Берлина и опубликовала 1,5 миллиона файлов, в которых содержится информация о полетах беспилотников над столицей ФРГ, сообщило издание Bild.
Всего хакеры получили доступ к 5,79 терабайта данных, среди которых были электронные письма, конфиденциальные отчеты, пароли и персональная информация граждан.
Rhysida потребовала у немецких властей выкуп в размере около 2 миллионов евро, но денег не получила, поэтому выложила украденные данные в сеть.
Журналисты Bild обнаружили среди похищенных данных сотни документов о дронах. В том числе отчеты о подозрительных полетах беспилотников… в 2025 году. Кроме того… хакеры опубликовали конфиденциальные анализы угроз, связанных с возможными атаками дронов на столичный аэропортговорится в публикации
Ранее министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что Берлин начал разработку общенационального плана противодействия кибератакам и беспилотникам, в рамках которого хочет создать некий "Киберкупол".