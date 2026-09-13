Bild: хакеры выложили в сеть файлы Сената Берлина, включая данные о полетах БПЛА

Хакеры опубликовали секретные материалы Сената Берлина о полетах дронов Bild: хакеры выложили в сеть файлы Сената Берлина, включая данные о полетах БПЛА

Москва13 сен Вести.Хакерская группировка Rhysida похитила у Сената Берлина и опубликовала 1,5 миллиона файлов, в которых содержится информация о полетах беспилотников над столицей ФРГ, сообщило издание Bild.

Всего хакеры получили доступ к 5,79 терабайта данных, среди которых были электронные письма, конфиденциальные отчеты, пароли и персональная информация граждан.

Rhysida потребовала у немецких властей выкуп в размере около 2 миллионов евро, но денег не получила, поэтому выложила украденные данные в сеть.

Журналисты Bild обнаружили среди похищенных данных сотни документов о дронах. В том числе отчеты о подозрительных полетах беспилотников… в 2025 году. Кроме того… хакеры опубликовали конфиденциальные анализы угроз, связанных с возможными атаками дронов на столичный аэропорт говорится в публикации

Ранее министр внутренних дел ФРГ Александр Добриндт заявил, что Берлин начал разработку общенационального плана противодействия кибератакам и беспилотникам, в рамках которого хочет создать некий "Киберкупол".