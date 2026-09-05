Хакеры выложили в даркнете около 1,4 млн украденных из мэрии Берлина данных

Хакеры опубликовали в даркнете украденные из мэрии Берлина данные Хакеры выложили в даркнете около 1,4 млн украденных из мэрии Берлина данных

Москва5 сен Вести.Злоумышленники опубликовали в даркнете примерно 1,4 миллиона файлов, похищенных у администрации Берлина, после истечения срока выплаты выкупа.

Массив информации разместили для скачивания несколькими частями, сообщает телерадиокомпания RBB. В публикации хакеры предложили заинтересованным пользователям самостоятельно изучить украденные сведения.

Среди оказавшихся в открытом доступе материалов могут находиться документы о трудоустройстве, характеристики сотрудников и данные, связанные с проведением тендеров.

Ранее хакеры группировки Rhysida потребовали у властей Берлина около 2 миллионов евро после атаки на компьютерные сети Сената города.

Об атаке стало известно 14 августа. Пострадавшие ведомства временно отключили от городской сети, а утечку данных предварительно датировали периодом с 7 по 12 августа. Бургомистр Берлина Кай Вегнер заявил, что город не намерен поддаваться шантажу.