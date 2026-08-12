Бундесвер заявил о сотнях неопознанных БПЛА над военными базами Германии

Бундесвер: сотни неопознанных дронов замечены над военными базами Германии Бундесвер заявил о сотнях неопознанных БПЛА над военными базами Германии

Москва12 авг Вести.Несколько сотен беспилотников (БПЛА) замечены в последние годы над военными объектами Германии, в том числе целые рои дронов, заявил представитель бундесвера (Вооруженные силы Германии - прим. ред.) медиагруппе RedaktionsNetzwerk Deutschland, не приведя никаких доказательств.

В общей сложности, за последние годы зарегистрировано несколько сотен предполагаемых пролетов беспилотников над военными зонами приводит медиагруппа слова представителя бундесвера

Речь идет преимущественно об отдельных дронах, но иногда прилетают и рои БПЛА.

Между тем Германия ежедневно сталкивается с гибридными угрозами, такими как дезинформация, ложные новости, кибератаки, шпионаж и даже саботаж, отметил источник в бундесвере.

Газета Bild сообщила в январе 2024 года, что в Германии больше года пытаются понять принадлежность дронов, которые летают над местами тренировок и казармами немецких и украинских военнослужащих.

Бундесвер создал спецгруппу для борьбы с этими дронами, утверждая, что за запусками БПЛА "стоит Москва", но при этом не смог предоставить ни одного перехваченного беспилотника в качестве доказательства.

Депутат Бундестага Марк Хенрихманн 11 августа призвал разрешить спецслужбам Германии превентивные кибератаки против России.

Посольство России в Германии подчеркивало, что в адрес Москвы постоянно тиражируются громкие пропагандистские обвинения, содержащие беспочвенные домыслы и ложные утверждения.