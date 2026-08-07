Над ремонтным заводом ЗРК Patriot в ФРГ опять заметили дрон Над секретным объектом бундесвера в Мехернихе зафиксировали пролеты БПЛА

Москва7 авг Вести.Над важнейшим военным объектом бундесвера в немецком Мехернихе зафиксированы повторные пролеты неопознанного беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Служба безопасности базы и сотрудники полиции зафиксировали не менее шести пролетов дрона в период с 22:00 до 05:00. По предварительным данным, над базой кружил беспилотник модели Fly-380 VTOL с размахом крыльев около 3,8 метра, способный преодолевать до 400 км и нести нагрузку свыше 10 кг.

В Мехернихе располагаются стратегические объекты немецкой армии, включая подземное хранилище военного имущества на глубине 130 метров и единственное в Европе предприятие по ремонту и обслуживанию зенитных ракетных комплексов Patriot. Расследование происшествия ведут полиция, военная контрразведка и Объединенный центр ПВО в Берлине.