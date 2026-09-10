Bild: оператор БПЛА в аэропорту Лейпцига мог управлять им из любой точки планеты

Управлять сбитым в аэропорту Лейпцига могли из любой точки мира, утверждает Bild Bild: оператор БПЛА в аэропорту Лейпцига мог управлять им из любой точки планеты

Москва10 сен Вести.Самодельный дрон, который был сбит в аэропорту Лейпцига во время загрузки вооружений в два украинских самолета Ан-124, мог управляться из любой точки мира по интернету. Об этом сообщила газета Bild ("Бильд"), которая ссылается на расследование федерального ведомства уголовной полиции Германии (BKA).

В документе криминальной полиции отмечается, что БПЛА собран из деталей, которые можно свободно купить на радиорынке. Часть компонентов дрона распечатана на 3D-принтере.

Дрон контролировался не через систему радиоуправления, а через мобильную сеть. Оператор мог сидеть за компьютером в любой точке планеты говорится в публикации немецкого издания

На аэродроме были обнаружены также самодельное устройство в антенной, работающей на частоте 915 МГц, которая в ФРГ используется крайне ограниченно, а также еще один беспилотный летательный аппарат. Полиция предположила, что с помощью антенны управлялся именно второй найденный БПЛА.

5 августа сотрудник аэропорта Лейпциг/Галле сбил ногой оснащенный взрывчаткой беспилотник. беспилотник со взрывчаткой. ФРГ возложила ответственность за инцидент на Россию, не предоставив никаких доказательств. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала произошедшее "наспех состряпанной провокацией".

Вероятность операции под чужим флагом не исключает и газета Die Zeit. По информации издания, так украинцы хотели дискредитировать Россию.