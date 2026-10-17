Хакеры взломали сайт ХДС, после чего разослали письма Мерцу и его соратникам

Хакеры решились отправить Мерцу фишинговое письмо в надежде узнать его пароли Хакеры взломали сайт ХДС, после чего разослали письма Мерцу и его соратникам

Москва17 окт Вести.Хакеры попытались получить личные данные немецких политиков партии "Христианско-демократический союз Германии" (ХДС) и разослали тысячи фишинговых писем, в том числе канцлеру Фридриху Мерцу. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на полицию.

В материале сказано, что был взломан аккаунт отделения ХДС. После этого злоумышленники стали рассылать фишинговые письма политикам и в различные министерства.

Электронное сообщение получили примерно 6,5 тыс. контактов говорится в публикации

По информации агентства, в письмах было якобы приглашение на мероприятие с известными гостями, но на самом деле послания содержали вредоносную ссылку, с помощью которой хакеры хотели получить доступ к паролям, учетным записям и другим конфиденциальным данным соратников политика.

В публикации не уточняется, перешел ли кто-либо из получателей по ссылке.

В сентябре СМИ сообщали, что хакеры похитили у Сената Берлина и опубликовали 1,5 миллиона файлов, в которых содержится информация о полетах беспилотников над столицей ФРГ.