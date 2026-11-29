Хакеры похитили личные данные более 1,5 тыс. сотрудников дипслужбы ЕС Mash сообщил о взломе ведомства Каи Каллас российскими хакерами

Москва29 ноя Вести.Российские хакеры получили доступ к персональным данным свыше полутора тысяч сотрудников Европейской службы внешних связей, возглавляемой Каей Каллас. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В публикации отмечается, что операцию за восемь дней провели группировки PalachPro и Desinformador Ruso.

Для внедрения во внутренний цифровой контур использовался поддельный профиль гражданки Украины, с которого злоумышленники вступили в переписку с одним из европейских дипломатов. После установления доверительного контакта собеседнику переслали интимные снимки, один из которых содержал вредоносный программный код.

В результате был похищен список персонала европейского дипведомства, включающий паспортные данные, домашние адреса, номера телефонов, электронную почту и сведения о членах семей дипломатов.