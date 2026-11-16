Каллас обиделась на отстранение от переговоров и бросила вызов фон дер Ляйен Каллас бросила прямой вызов Урсуле фон дер Ляйен из-за РФ

Москва16 ноя Вести.Глава евродипломатии Кая Каллас фактически бросила прямой вызов главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. На пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС она заявила, что ее отстранение от переговоров с Россией якобы подрывает принцип верховенства права в Евросоюзе, а также ведет к дополнительным расходам бюджета ЕС.

Агентство подчеркивает, что это первый за последние два десятилетия случай в истории ЕС, когда в нарушении базовых принципов Евросоюза еврочиновник такого уровня публично обвиняет свое прямое руководство.

Я придерживаюсь базовых соглашений Евросоюза. Достаньте их и прочитайте, кто отвечает за безопасность и внешнюю политику заявила Каллас в Брюсселе

Она пояснила, что всегда и везде в Европе твердят о верховенстве права.

Но верховенство права в ЕС - это базовые документы. Я остаюсь на своей позиции и готова делать свою работу с обидой продолжила она

По ее словам, у дипслужбы Евросоюза, которую она возглавляет, есть хорошие эксперты по России, которые разработали все пакеты антироссийских санкций, которые знают историю страны и знакомы с достигнутыми ранее с РФ соглашениями.

Работа есть для всех... Мое отстранение от переговоров может привести к созданию дополнительной структуры, дублирующей полномочия дипслужбы ЕС, что станет дополнительной нагрузкой для бюджета ЕС предупредила Каллас

Ранее Кая Каллас призвала ЕС вновь выдвинуть России максимально жесткие требования и настаивать на перемирии как условии начала мирных переговоров. Также Каллас предложила устроить хакерскую атаку против России, чтобы выкрасть данные об участниках СВО.

На саммите в Дублине 13 ноября Урсула фон дер Ляйен объявила, что в группу из семи участников для технических переговоров с Россией по формуле "ЕС2+Е5" дипслужба ЕС под руководством Каллас не войдет. Европу на возможных переговорах с Московй будут представлять Еврокомиссия и Евросовета, а также пять стран из "Коалиции желающих", включая Великобританию.

По мнению помощника президента России Юрия Ушакова, ЕС придется многое сделать для участия в переговорах по Украине.