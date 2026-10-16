Каллас закатила глаза в ответ на вопрос о переговорах ЕС с Россией по Украине

"Сложный вопрос": Каллас закатила глаза, говоря об обсуждении Украины и РФ Каллас закатила глаза в ответ на вопрос о переговорах ЕС с Россией по Украине

Москва16 окт Вести.Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас глубоко задумалась и после долгого вздоха назвала сложным вопрос журналиста об урегулировании конфликта на Украине с Россией.

Во время разговора с прессой перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе Каллас закатила глаза, выдержала паузу и, глубоко вздохнув, сказала: "Это, конечно, сложный вопрос".

По мнению главы евродипломатии, для урегулирования конфликта на Украине нужно надавить на Россию, хотя Москва уже подчеркивала, что разговаривать с ней на языке ультиматумов и санкций контрпродуктивно.

Ранее постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский отметил, что Каллас понимает неэффективность европейских санкций против России, однако использует их для срыва продвижения к урегулированию конфликта на Украине.