Politico: Каллас могли не включить в переговоры по Украине из-за критики Трампа

Стало известно, почему Каллас могли не включить в переговоры по Украине Politico: Каллас могли не включить в переговоры по Украине из-за критики Трампа

Москва17 ноя Вести.Главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас могли не допустить к переговорам об урегулировании конфликта на Украине из-за ее критических высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

По сведениям издания, Каллас не вошла в состав команды, которая представляет Европу на переговорах по Украине. При этом она пытается занять место в мирном процессе. Некоторые дипломаты ЕС связывают отсутствие главы евродипломатии в переговорной группе именно с ее критикой американского лидера.

Сама Каллас, отвечая на вопрос о своем исключении, сослалась на договоры ЕС.

Достаньте договоры и прочтите их. Кто занимается вопросами безопасности и внешней политики? Как мы всегда говорим нашим партнерам, верховенство права в Европе фактически обеспечивается договорами… Поэтому я остаюсь при своем мнении. И я готова выполнять эту работу заявила Каллас

Комментируя стремление Каллас участвовать в обсуждении урегулирования конфликта на Украине, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков задался вопросом, что глава евродипломатии может дать этим переговорам.

Ранее в ЕС выражали обеспокоенность инициативой США о формировании новой системы безопасности в Европе с привлечением России. Страны Евросоюза опасались, что предложение Вашингтона оттеснит Брюссель на периферию в решении значимых политических вопросов и укрепит позиции Москвы на континенте.

Каллас заявляла, что Брюссель не намерен обсуждать архитектуру безопасности Европы с Москвой и Вашингтоном. Она подчеркивала стремление ЕС сохранить существующую систему, опирающуюся на Евросоюз и НАТО, и требовала участия союза в переговорах Москвы и Вашингтона по Украине.

17 ноября замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что обсуждать европейскую безопасность без США невозможно