Москва14 ноя Вести.Чтобы похоронить мирные переговоры по Украине с Европой, даже не начав их, нужно всего лишь назначить представителем ЕС главу евродипломатии Кию Каллас. Об этом заявила украинский историк Марта Гавришко.

Так она прокомментировала слова Каллас о том, что у России якобы нет законных интересов в сфере безопасности.

Как похоронить мирные переговоры с Европой, даже не начав их? Легко. Назначьте представителем Европы женщину, которая с гордостью заявляет, что у России вообще нет никаких законных интересов в сфере безопасности написала Гавришко в соцсети X

Ранее политолог Юрий Светов высказал предположение, что Россия не допустит Каллас к переговорам по урегулированию украинского кризиса.