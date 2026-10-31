"Полное извращение ценностей": депутат Ивлев о дипломатии ЕС и курсе Каллас Депутат Ивлев: Каллас извратила заложенные при создании ЕС ценности

Москва31 окт Вести.Глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, проводя исключительно антироссийский курс, извратила ценности европейской политики, сформулированные отцами-основателями ЕС, заявил депутат Госдумы от "Единой России" Леонид Ивлев в беседе с ТАСС.

По его словам, дипломатия Евросоюза сегодня играет "крайне маленькую роль", что соответствует статусу и значению главы дипломатии объединения Каи Каллас.

За два года Каллас, проводя исключительно антироссийский курс, сумела достичь полного извращения ценностей европейской политики, созданной отцами-основателями Евросоюза, такими как [президенты Франции] Шарль де Голль и Франсуа Миттеран, [канцлеры ФРГ] Гельмут Коль и Герхард Шредер сказал он

Среди причин утраты Евросоюзом авторитета в международных отношениях собеседник агентства назвал агрессивную политику по введению антироссийских санкций, вплоть до "вычеркивания" русской культуры, а также крайне милитаристскую поддержку Украины. По словам парламентария, ЕС оказалась "вне игры" в мировой политике, в том числе на Ближнем Востоке, а теперь пытается через участие в переговорах с РФ "вскочить в последний вагон уходящего поезда".

Но современные поезда быстро набирают ход отметил Ивлев

Ранее ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе сообщал, что целью Еврокомиссии в дискуссии между странами ЕС о возможных переговорах с Россией является не достижение результата для завершения конфликта на Украине, а сохранение процесса под своим контролем и борьба с "трещинами" в европейском единстве. Каллас, в свою очередь, признала, что европейским лидерам стало сложнее убеждать население поддерживать Киев, поскольку "все устали" от конфликта на Украине.

Ранее в Еврокомиссии об усталости от антироссийских санкций.