Москва28 окт Вести.Если руководство Евросоюза не способно представлять его интересы, то пусть поменяют его. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Он выразил удивление, почему действующую главу евродипломатии Каю Каллас назначили на ее пост, если она подвергается критике в том числе и внутри Евросоюза.

Я до сих пор не могу себе ответить на вопрос, за что, собственно говоря, ее (главу евродипломатии Каю Каллас – прим. ред.) назначили на столь высокий пост? Ведь ее, кстати, критикуют в том числе внутри самого Европейского союза. Казалось бы, ну, если есть инициатива. Вот сейчас же в чем проблема? Они говорят: "Кто будет представлять Европейский союз?" Так подождите, если у вас есть руководство Европейского Союза, которое вы считаете, что оно не может представлять ваши интересы, так поменяйте это руководство, поставьте во главу Европейского союза людей, которые бы ну вызывали определенное доверие с тем, чтобы с ними можно было вести некий диалог. А зачем вы тогда этих людей там держите на этих должностях? Я могу ответить на все эти вопросы. Я просто их задаю для того, чтобы было понятно, как вообще это все устроено и почему мы не можем найти вот тех контактов, которые позволили бы нам сдвинуть с мертвой точки все эти дипломатические тормоза, на которых стоит весь процесс? заявил политик

Ранее сообщалось, что депутат Европарламента от Словакии Любош Блага подверг критике председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас, назвав их крупнейшей катастрофой Европы со времен Второй мировой войны.