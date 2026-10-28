Килинкаров о ЕС: "можешь работать как лошадь, а председателем не станешь" Килинкаров об "иерархии" внутри ЕС: "я не понимаю как устроен этот "колхоз""

Москва28 окт Вести.О том, как страны, вроде Эстонии и Литвы, "где практически не осталось людей", могут диктовать условия Европейскому союзу и представлять его интересы, в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поразмышлял депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

Я, например, вообще не понимаю, как устроен этот "колхоз" под названием Европейский Союз. Вот я не знаю. Мне казалось, там должны быть какие-то принципы справедливости. Кто больше работает, тот и как бы, больше получает… Оказывается, ты можешь работать как ломовая лошадь, а председателем колхоза ты не станешь. Получается, значит, какие-то там… я не знаю, Литва, Эстония, еще кто-то, где уже людей-то не осталось на самом деле, могут диктовать какие-то условия Европейскому союзу. Оказывается, представители этих маленьких стран могут и представлять интересы целого Европейского Союза... заявил он

Ранее сообщалось, что глава департамента внешней разведки Эстонии Каупо Розин заявил, что Европейскому союзу следует прекратить выдачу туристических виз гражданам РФ и ограничить передвижение российских дипломатов по территории ЕС. По его мнению, европейским странам необходимо усилить давление на Москву.