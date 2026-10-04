Экс-депутат Рады заявил, что Европа больше не хочет спонсировать Украину Килинкаров: спонсоры Украины медленно превращаются в коучей

Москва4 окт Вести.Евросоюз больше не хочет спонсировать Украину, а только учит, как строить демократию и бороться с коррупцией. Такое мнение выразил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров для "Соловьёв live", сообщает ИС "Вести".

Спонсоры Украины медленно, но уверенно превращаются больше в коучей, чем в спонсоров. Они готовы обучать Украину, рассказывать, как строить демократию, как бороться с коррупцией, что касается финансирования Украины, то его становится все меньше. Причем речь идет фактически обо всех странах Европейского Союза, включая и Германию. Поэтому, конечно, и Зеленский неслучайно часть своей пресс-конференции посвятил именно этому сказал он

Килинкаров уточнил, что звучали угрозы не в адрес России, а звучали угрозы в адрес Европы.

Если вы прекратите финансирование, если упадет Украина, то Россия приблизится к вашим границам добавил бывший депутат Рады

Между тем, Дмитрий Киселев объяснил, чем Зеленский похож на Шарикова из "Собачьего сердца".