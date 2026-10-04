Киселев: Зеленский в своих отношениях с ЕС похож на героя из "Собачьего сердца"

Киселев объяснил, чем Зеленский похож на Шарикова из "Собачьего сердца" Киселев: Зеленский в своих отношениях с ЕС похож на героя из "Собачьего сердца"

Москва4 окт Вести.Украина и нынешний глава киевского режима Владимир Зеленский в своих отношениях с Евросоюзом похожи на Шарикова - персонажа романа Михаила Булгакова "Собачье сердце". Такое мнение высказал Дмитрий Киселев, сообщает ИС "Вести".

По его словам, нынешнюю Украину превратили в Шарикова подобно тому, как профессор Преображенский и его ассистент Борменталь сделали подобранного на улице пса человеком.

Сначала из дворняжки Евросоюз сделал вроде как человека, а теперь эту пролетарскую личность еще и насильно хотят в Евросоюз "подселить" сделал наблюдение Киселев

Он обратил внимание на сообщение издания Politico о том, что Брюссель готовит дорожные карты для вступления Украины с "четким пошаговым путем к членству". При этом уже действующие члены блока будут обязаны одобрить продвижение процедуры.

Ассоциации - прямые. Вообще, надо сказать, это же Шарик изначально выбрал себе хозяина… Прямо как Украина себе Европу выбрала отметил Киселев

У Михаила Булгакова в "Собачьем сердце" профессор Преображенский пожалел обваренного кипятком пса, привел к себе, вылечил и оставил жить. Его кормили, за ним ухаживали, он стал частью быта, а потом Шарик превратился в Шарикова. После операции по пересадке гипофиза и семенных желез пес постепенно превращался в человека - и поначалу все складывалось неплохо, отметил телеведущий.

Как и Шариков, Зеленский подавал надежды, и наблюдать всем было интересно… Эксперимент развивается стремительно. В какой-то период Украина даже вдохновляет Запад, но аппетиты и жадность - пугают указал Киселев

Как и Зеленский сейчас, Шариков претендует на жилплощадь, требует оформить ему документы и выделить комнату в квартире профессора, отметил телеведущий. В этом ему активно помогает глава домкома Швондер, в котором Киселев увидел сходство с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, поддерживающей претензии главы киевского режима на "жилплощадь" в ЕС и укрепляет его уверенность в правах.

Как и Шариков, Зеленский начинает хамить… Поведение Шарикова становится невыносимым: он грубит, устраивает беспорядок, а в кульминации пишет донос на профессора и Борменталя, потом и вовсе достает револьвер. Почти до этого момента, кажется, доходят сейчас и отношения ЕС – Украина… Интересно, что будет дальше. В реальной жизни сюжет с Украиной и Западом закручивается так, как даже гениальный киевлянин Михаил Булгаков не мог себе представить резюмировал Дмитрий Киселев

Ранее Киселев указал на болтливость главы киевского режима Владимира Зеленского в ситуации с корейскими военнопленными как на очередной пример нарушения Киевом своих обещаний.