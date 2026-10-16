Москва16 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский превратился в загнанную лошадь – его состояние видно невооруженным глазом. На это обратил внимание заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в беседе с автором ИС "Вести" Ольгой Скабеевой.

По его словам, Зеленский опасается, что его постигнет та же учесть, что и загнанных лошадей.

Невооруженным взглядом, не только психологом и психиатрам, видно в каком состоянии находится Зеленский. Это загнанная лошадь, известно, так сказать, что делают с загнанными лошадьми, и он крайне опасается, что его постигнет именно эта участь. Отсюда, так сказать, его попытки нащупать возможные выходы из этой ситуации с его исчезновением из политики сказал Косачев

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Newsmax заявил, что при Зеленском Украина оказалась уничтоженной. В этом же интервью глава Белого дома признался, что не испытывает к Зеленскому симпатии и отметил, что куда проще договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, чем с главой киевского режима.