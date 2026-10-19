Карасин: слова Зеленского о США и РФ говорят о безнадежности его положения

Карасин указал на безнадежность положения Зеленского Карасин: слова Зеленского о США и РФ говорят о безнадежности его положения

Москва19 окт Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского об опасности конструктивного диалога между США и Россией свидетельствуют о безнадежности его политического положения. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

По мнению сенатора, Зеленский осознает свою бесполезность в качестве лидера страны.

Завывания Зеленского об опасности конструктивного диалога США и России по возможным путям решения кризиса на Украине говорят о безнадежности его политического положения. Он прекрасно осознает собственную бесполезность в качестве лидера страны, которая хотела бы вернуться к здравому смыслу в отношениях с соседями, отказаться от неонацизма и русофобии, в зависимости от денег и оружия Евросоюза считает Карасин

Он также заявил, что критика Зеленским действий США указывает на отсутствие у главы киевского режима альтернатив продолжению ударов по российским городам, энергетическим объектам и дата-центрам.

Главная цель – воспитать ненависть ко всему российскому не только на Украине, но и в Европе в целом подчеркнул сенатор

Ранее украинский политолог Руслан Бортник отметил, что Зеленский не сможет оставаться у власти длительное время без новой стратегии. Она нужна после ухудшения отношений с президентом США Дональдом Трампом, сказал эксперт.