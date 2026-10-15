Джабаров: не думаю, что Зеленский сможет восстановить отношения с Трампом Джабаров усомнился, что Зеленский когда-нибудь восстановит отношения с Трампом

Москва15 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет быстро восстановить отношения с президентом США Дональдом Трампом. Такое мнение ИС "Вести" высказал председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Владимир Джабаров.

По его словам, со стороны Трампа неоднократно звучали сигналы, на которые Зеленскому следовало бы отреагировать, однако он проигнорировал их.

Я все-таки думаю, что пока это сигналы. Речь не идет пока о полном прекращении поддержки США. Но это серьезный звонок для Зеленского, потому что Трамп шесть раз обращался к нему с просьбой прекратить наносить удары по нефтяным заводам, комплексам. А Зеленский пропускал это мимо ушей. И сейчас он понял, что это было его большой ошибкой отметил сенатор

Джабаров усомнился в том, что отношения между политиками удастся когда-либо наладить.

Я не уверен, что Зеленский очень быстро сможет восстановить свои отношения с Трампом, если вообще когда-то их восстановит заявил он

Ранее Трамп посоветовал Украине найти нового президента вместо Зеленского. На это последовал ответ из Киева. Зеленский сообщил, что не планирует добровольно складывать полномочия, поскольку несет прямую ответственность перед страной.