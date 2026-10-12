Христофору: наглость Зеленского приведет его к потере власти

Зеленский не согласен, что мир с РФ должен подписывать новый лидер Украины Христофору: наглость Зеленского приведет его к потере власти

Москва12 окт Вести.Наглость в отношении президента США Дональда Трампа может привести главу киевского режима к потере власти.

Об этом заявил журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.

Я не знаю, кем надо быть, чтобы так открыто и нагло говорить с Трампом. Зеленский похож на актера, который понимает, что его переигрывают и могут убрать со сцены, оставив без работы и денег подчеркнул он

По мнению Христофору, Зеленский отказывается признавать, что вместо него мирный договор с Россией должен заключить уже новый человек.

Ранее Дональд Трамп обвинил Зеленского в неоднократно упущенных возможностях урегулировать украинский конфликт и заявил, что Украине необходим новый президент, способный договориться.