Москва12 октВести.Наглость в отношении президента США Дональда Трампа может привести главу киевского режима к потере власти.
Об этом заявил журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
Я не знаю, кем надо быть, чтобы так открыто и нагло говорить с Трампом. Зеленский похож на актера, который понимает, что его переигрывают и могут убрать со сцены, оставив без работы и денегподчеркнул он
По мнению Христофору, Зеленский отказывается признавать, что вместо него мирный договор с Россией должен заключить уже новый человек.
Ранее Дональд Трамп обвинил Зеленского в неоднократно упущенных возможностях урегулировать украинский конфликт и заявил, что Украине необходим новый президент, способный договориться.