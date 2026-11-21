Москва21 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский требует гарантий безопасности, которые были бы закреплены в договорах, а не просто озвучены. Об этом сообщают украинские СМИ.

Зеленский также утверждает, что ему нужны если не вечные гарантии, то хотя бы такие, которые продолжат действовать и после ухода президента США Дональда Трампа с поста.

Ответы должны быть не просто на словах и не просто красноречиво звучать: "Безусловно, никто вас не бросит". Это должно быть на бумаге. Я пока на бумаге таких шагов не вижу заявил Зеленский

20 ноября Зеленский заявил, что гарантировать Украине безопасность могут военные базы США.

Впрочем, по словам президента США Дональда Трампа, он не хочет говорить о каких-либо гарантиях для Украины, пока не заключена сделка.