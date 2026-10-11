Зеленский отказался выполнять требование Трампа прекратить удары по НПЗ в России

Зеленский отказался останавливать удары по российским НПЗ Зеленский отказался выполнять требование Трампа прекратить удары по НПЗ в России

Москва11 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался немедленно выполнить требование президента США Дональда Трампа остановить удары по российским НПЗ. Об этом он заявил в своем традиционном видеообращении.

Украина будет готова остановить удары по российским НПЗ, если Россия прекратит наносить удары по нашей энергетической инфраструктуре. Любые деэскалационные шаги должны быть взаимными и с реальными гарантиями сказал Зеленский

Ранее Трамп обвинил украинского лидера в нежелании завершать конфликт и заявил, что Украине нужен новый президент, способный договариваться.

Украинский лидер Владимир Зеленский хочет создать проблемы с дизельным топливом для наших фермеров, потому что Россия поставляет значительную часть дизельного топлива по всему миру сказал президент США.

По словам Трампа, США требовали от Украины не наносить удары по российским НПЗ, но Зеленский делает, что хочет.

Ранее газета Berliner Zeitung сообщила, что эти заявления президента США были сделаны в самый неподходящий для Украины момент. По мнению газеты, это говорит о кризисе партнерства между США и Украиной.