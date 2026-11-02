Зеленский: ВСУ перестанут бить по НПЗ России в обмен на ракеты Patriot

Зеленский назвал Трампу условие прекращения ударов по российским НПЗ Зеленский: ВСУ перестанут бить по НПЗ России в обмен на ракеты Patriot

Москва2 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие, при котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) на месяц прекратят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). По его словам, это произойдет в обмен на поставки Киеву ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом Зеленский заявил в интервью Fox News.

Если хотите, чтобы мы не атаковали один месяц, дайте мне ракет Patriot на один месяц сказал он

30 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Киев атаковал три НПЗ и один газохимический комплекс в России.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ.