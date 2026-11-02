Москва2 нояВести.Глава киевского режима Владимир Зеленский поставил президенту США Дональду Трампу условие, при котором Вооруженные силы Украины (ВСУ) на месяц прекратят удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). По его словам, это произойдет в обмен на поставки Киеву ракет-перехватчиков для систем Patriot.
Об этом Зеленский заявил в интервью Fox News.
Если хотите, чтобы мы не атаковали один месяц, дайте мне ракет Patriot на один месяцсказал он
30 октября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Киев атаковал три НПЗ и один газохимический комплекс в России.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков объяснил, почему Украина продолжает наносить удары по российским НПЗ.