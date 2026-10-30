Ушаков объяснил, почему Украина продолжает наносить удары по РФ Ушаков: Украина ослушалась Трампа и наносит удары, чувствуя поддержку Европы

Москва30 окт Вести.Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), потому что чувствуют поддержку европейцев. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Ушаков таким образом прокомментировал возобновление украинских ударов по НПЗ в России вопреки просьбе президента США Дональда Трампа.

Смелые, наверное, потому что Европа по-прежнему поддерживает. Одни вряд ли они на это решились бы сказал помощник президента

Ранее Ушаков отметил, что возможные атаки киевского режима на российские регионы 4 ноября и в выходные праздничные дни могут повлиять на переговорную позицию России при трехсторонних контактах в Абу-Даби.