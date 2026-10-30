Ушаков об ударах Украины по НПЗ: Киев ослушался Трампа Ушаков об ударах Украины по НПЗ: Киев ослушался Трампа

Москва30 окт Вести.Украина вновь ослушалась президента США Дональда Трампа, который просил не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

В очередной раз ослушались и просто, я бы сказал, игнорируют даже его. Хотя Трамп в этом вопросе был настойчив и продолжает оставаться настойчивым, но не слушаются сказал Ушаков

Сам Трамп не раз выражал недовольство позицией главы киевского режима Владимира Зеленского относительно мирного урегулирования и продолжения атак на российские НПЗ. Глава Белого дома говорил, что Зеленский такими ударами вредит мировым рынкам и, в частности, американскому.