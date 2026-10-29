Ушаков о переговорах: посмотрим, как Украина поведет себя в дни праздников Ушаков: РФ посмотрит, как Украина поведет себя в дни грядущих праздников

Москва29 окт Вести.Россия оценит действия Украины в преддверии праздников. Речь идет о торжествах, которые будут проходить в нашей страны в честь Дня народного единства. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Будет много мероприятий. И мы еще посмотрим, как наши украинские соперники поведут себя в эти дни. Это тоже много значит. Если в ходе народных массовых мероприятий будут какие-то сверхмасштабные бомбежки, то это тоже каким-то образом повлияет на наше настроение [в переговорном процессе]. Это логично отметил он

Ранее Ушаков сообщил, что Россия готова возобновить трехсторонние переговоры по украинскому вопросу после 4 ноября, причем в том же формате, что и ранее - РФ, США, Украина.

По мнению некоторых российских экспертов, стратегическое урегулирование конфликта с Украиной представляется маловероятным из-за отсутствия изменений в ее позициях.