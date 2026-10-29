Москва29 октВести.В планах по возобновлению трехсторонних переговоров по Украине могут произойти изменения. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Он объяснил, что ранее планировалось после 4 ноября, когда в России празднуется День народного единства, сообщить о возобновлении переговорного процесса. Однако эти сроки могут поменяться, Россия будет смотреть, как Украина поведет себя в дни грядущих праздников.
Как сейчас это будет, я не знаю, может, поменяется. Но ясно, что переговоры будут не до [Дня народного единства], а только после этогосказал Ушаков
Ранее помощник президента сообщил ИС "Вести", что речи о переговорах по Украине с Европой нет.