Ушаков допустил изменение планов по переговорам с Украиной Ушаков допустил изменение планов по возобновлению переговоров с Украиной

Москва29 окт Вести.В планах по возобновлению трехсторонних переговоров по Украине могут произойти изменения. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Он объяснил, что ранее планировалось после 4 ноября, когда в России празднуется День народного единства, сообщить о возобновлении переговорного процесса. Однако эти сроки могут поменяться, Россия будет смотреть, как Украина поведет себя в дни грядущих праздников.

Как сейчас это будет, я не знаю, может, поменяется. Но ясно, что переговоры будут не до [Дня народного единства], а только после этого сказал Ушаков

Ранее помощник президента сообщил ИС "Вести", что речи о переговорах по Украине с Европой нет.