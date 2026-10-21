Москва21 октВести.США почувствовали кое-какие нюансы в поведении европейских лидеров, представителей Еврокомиссии и НАТО в отношении к украинскому кризису, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Так Ушаков ответил на вопрос журналиста о существовании каких-либо подвижек со стороны Европы после переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.
Я сказал очень уклончиво, потому что кое-какие нюансы в поведении европейских лидеров, в частности, которые присутствовали там, и представители других организаций, там Еврокомиссия была, НАТО, то есть какие-то новые нюансы американцы почувствовали. Они нам об этом сказали, но нас эти нюансы, так сказать, не полностью удовлетворяютпояснил Ушаков
Ранее Уиткофф встретился в Осло с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, президентом Финляндии Александром Стуббом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет следить за тем, смогут ли Стере и Стубб сделать конструктивный вклад в урегулирование украинского конфликта.