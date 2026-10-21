Ушаков отметил, что США чувствуют нюансы в поведении европейских лидеров Ушаков: США почувствовали кое-какие нюансы в поведении лидеров Европы, ЕК и НАТО

Москва21 окт Вести.США почувствовали кое-какие нюансы в поведении европейских лидеров, представителей Еврокомиссии и НАТО в отношении к украинскому кризису, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Так Ушаков ответил на вопрос журналиста о существовании каких-либо подвижек со стороны Европы после переговоров президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа.

Я сказал очень уклончиво, потому что кое-какие нюансы в поведении европейских лидеров, в частности, которые присутствовали там, и представители других организаций, там Еврокомиссия была, НАТО, то есть какие-то новые нюансы американцы почувствовали. Они нам об этом сказали, но нас эти нюансы, так сказать, не полностью удовлетворяют пояснил Ушаков

Ранее Уиткофф встретился в Осло с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, президентом Финляндии Александром Стуббом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет следить за тем, смогут ли Стере и Стубб сделать конструктивный вклад в урегулирование украинского конфликта.