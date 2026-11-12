Москва12 нояВести.Поведение Владимира Зеленского и его "приветы" американскому лидеру Дональду Трампу обсуждались на встрече президента РФ Владимира Путина с американскими переговорщиками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.
Переговоры Путина, Уиткоффа и Кушнера прошли в Кремле днем в четверг, они продолжались 2,5 часа.
В ходе переговоров сегодня обсуждалось и поведение главы киевского режима, "дружеские приветы" в кавычках, которые он публично адресует президенту СШАотметил Ушаков
В среду Зеленский, находясь в Дании, пошутил на тему Трампа и Гренландии. По его словам, "кто-то в Америке", желая получить Гренландию, "даже не осознавал, что на самом деле хотел не столько эту землю, сколько самую малость стать датчанином".