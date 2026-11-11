Москва11 нояВести.Выступая в Дании, лидер киевского режима Владимир Зеленский высмеял президента США Дональда Трампа, пошутив о его желании присоединить Гренландию. Фрагмент выступления опубликовала в своем Telegram-канале опубликовала автор ИС "Вести" Ольга Скабеева.
Возможно, когда кто-то в Америке захотел заполучить Гренландию, он даже не осознавал, что на самом деле хотел не столько эту землю, сколько самую малость стать датчанином. И кто знает, может быть, именно этого ему и не хваталозаявил Зеленский
В ходе выступления он также отметил, что Украина и Дания не имеют общей границы, добавив, что украинцам хотелось бы иметь такого соседа, как Дания, а не Россию.
Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Остров входит в состав Королевства Дания и обладает широкой автономией.