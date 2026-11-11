Зеленский пошутил о Трампе и Гренландии в Дании Зеленский высмеял Трампа во время выступления в Дании

Москва11 ноя Вести.Выступая в Дании, лидер киевского режима Владимир Зеленский высмеял президента США Дональда Трампа, пошутив о его желании присоединить Гренландию. Фрагмент выступления опубликовала в своем Telegram-канале опубликовала автор ИС "Вести" Ольга Скабеева.

Возможно, когда кто-то в Америке захотел заполучить Гренландию, он даже не осознавал, что на самом деле хотел не столько эту землю, сколько самую малость стать датчанином. И кто знает, может быть, именно этого ему и не хватало заявил Зеленский

В ходе выступления он также отметил, что Украина и Дания не имеют общей границы, добавив, что украинцам хотелось бы иметь такого соседа, как Дания, а не Россию.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Остров входит в состав Королевства Дания и обладает широкой автономией.