Москва25 окт Вести.Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что власти Дании передали Гренландию под контроль США.

Об этом он сообщил на митинге в штате Джорджия, выступая перед сторонниками Республиканской партии накануне промежуточных выборов в Конгресс, которые состоятся 3 ноября

Дания была великолепна, они отдали нам Гренландию. Это войдет в историю как величайшая сделка в сфере недвижимости. Возможно, после Венесуэлы. Гренландия и Венесуэла — обе достались нам даром рассказал американский лидер

В сентябре Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о переходе к Соединенным Штатам обязательств по обеспечению безопасности арктического острова. Церемония состоялась в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее Трамп говорил, что американская сторона немедленно начнет наращивать военное присутствие на арктическом острове.