Трамп опубликовал карту, на которой Гренландия показана в виде базы ВВС США Трамп показал карту Гренландии в виде базы американских ВВС

Москва31 окт Вести.Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту Гренландии в виде базы американских военно-воздушных сил.

Добро пожаловать в Гренландию говорится в подписке к картине, опубликованной в аккаунте американского лидера

На снимке представлена трехмерная модель части Северного полушария. Там, где должен быть остров, изображена военная база с боевыми самолетами, взлетно-посадочной полосой и ангарами, а рядом - флаг США.

Как ранее утверждал Трамп, Дания передала Гренландию под контроль США. Эту сделку он назвал "величайшей в сфере недвижимости после Венесуэлы", отметив что обе эти страны "достались даром".