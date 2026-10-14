Трамп: в Гренландии скоро начнется масштабная разведка нефти, газа и минералов

Трамп заявил о скором проведении в Гренландии масштабной разведки нефти Трамп: в Гренландии скоро начнется масштабная разведка нефти, газа и минералов

Москва14 окт Вести.В Гренландии скоро начнется масштабная разведка нефти, газа и полезных ископаемых. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, запасы легкодоступной нефти на острове намного превосходят запасы практически любой другой страны мира.

В нашей прекрасной Гренландии вот-вот начнется масштабная разведка нефти, газа и полезных ископаемых написал Трамп в соцсети Truth Social

Американский президент подчеркнул, что любое потенциальное нападение на США неизбежно пройдет через Гренландию, где система обороны Штатов может без труда отражать беспилотники, ракеты и "любые другие виды вооружений, которые даже еще не изобрели".

8 октября директор Центра арктической безопасности Университета Аляски Трой Буффард заявил, что к 2028 году США могут начать использовать новую военную базу в гренландском Нарсарсуаке.