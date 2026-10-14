Москва14 октВести.В Гренландии скоро начнется масштабная разведка нефти, газа и полезных ископаемых. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По его словам, запасы легкодоступной нефти на острове намного превосходят запасы практически любой другой страны мира.
В нашей прекрасной Гренландии вот-вот начнется масштабная разведка нефти, газа и полезных ископаемыхнаписал Трамп в соцсети Truth Social
Американский президент подчеркнул, что любое потенциальное нападение на США неизбежно пройдет через Гренландию, где система обороны Штатов может без труда отражать беспилотники, ракеты и "любые другие виды вооружений, которые даже еще не изобрели".
8 октября директор Центра арктической безопасности Университета Аляски Трой Буффард заявил, что к 2028 году США могут начать использовать новую военную базу в гренландском Нарсарсуаке.