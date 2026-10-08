Буффард: Вашингтон в 2028 году может начать использовать новую базу в Гренландии

США могут начать использовать базу в гренландском Нарсарсуаке в 2028 году Буффард: Вашингтон в 2028 году может начать использовать новую базу в Гренландии

Москва8 окт Вести.Соединенные Штаты примерно к 2028 году могут начать использовать новую военную базу в гренландском Нарсарсуаке. Таким мнением в беседе с РИА Новости поделился директор Центра арктической безопасности Университета Аляски Трой Буффард.

Он отметил, что полный цикл развития американских объектов в Гренландии может занять до десяти лет. При этом сроки можно сократить при достаточном уровне приоритетности и финансирования.

В Нарсарсуаке уже есть базовая инфраструктура, поэтому развертывание первоначального присутствия США там возможно примерно в 2028 году. Местерсвиг – это многолетний проект, и значимые возможности в этой сфере там, скорее всего, появятся ближе к 2030 году сказал Буффард

Президент США Дональд Трамп 22 сентября подписал с премьерами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном соглашение о размещении войск США на территории острова.

Согласно документу, новое соглашение Соединенных Штатов с Данией и Гренландией о базах на острове позволит Вашингтону создавать дополнительные военные объекты лишь с согласия всех сторон.