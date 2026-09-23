Политолог Кашин объяснил, что будет с Гренландией после нового договора с США Политолог Кашин рассказал, как договор с США изменит Гренландию

Москва23 сен Вести.Благодаря новому договору с Гренландией США смогут построить на острове не только две новые военные базы, но и сеть инфраструктурных объектов. Об этом ИС "Вести" рассказал политолог-международник, военный эксперт, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

Он добавил, что Гренландия имеет огромное значение для охраны неба над Североамериканским континентом. Политолог подчеркнул, что в Вашингтоне уверены, что именно США должны контролировать такой узел безопасности.

США теперь будет проще расширять сеть объектов на острове. Их, по всей видимости, будет много, не только две базы о создании которых объявлено сейчас. И делать это можно будет уже без особых согласований, без особых формальностей, что может иметь значение при создании, при разворачивании объектов создаваемой Трампом системы ПРО и ПВО Америки Golden Dom, "Золотой купол". … Гренландия имеет первостепенное значение для реализации задач ПВО и ПРО Североамериканского континента. И контроль над ней дает серьезное преимущество в контексте противостояния не только России, но и Китаю. … Потому что Соединенные Штаты считают, что это именно узел обороны американского континента, который они должны контролировать, и никто другой там присутствовать не должен заявил Кашин

Он отметил, что такие действия не изменят баланс сил в регионе, который и до этого склонялся в пользу США.

США уже давно доминировали в этом регионе, то есть появление там каких-то баз лишь усиливает их доминирование, но кардинально, я не думаю, что это что-то для нас меняет объяснил Кашин

Ранее президент США Дональд Трамп подписал с лидерами Гренландии и Дании новое соглашение по безопасности. Руководство острова выразило надежду, что новый документ развеет сомнения в лояльности Гренландии.