Москва23 сен Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не отказался от планов по присоединению Гренландии, и сейчас Вашингтон фактически взял курс на ее оккупацию. Такое мнение в интервью информационной службе "Вести" высказал главный научный сотрудник ИСКРАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

Проблема Гренландии не закрыта, а наоборот только открывается. И она связана в общем-то с тем, что Соединенные Штаты Америки хотели бы, с моей точки зрения, Гренландию к своим рукам прибрать… Сегодня получается, что Америка получила право на две базы уже официально. Возникла другая перспектива, что будут построены и другие базы… Мой прогноз состоит в том, что администрация Трампа взяла курс, в общем-то, на то, чтобы форму привести к содержанию, то есть фактически сейчас речь идет об оккупации Гренландии… Трамп не отказался, а наоборот вынашивает планы присоединения Гренландии к Соединенным Штатам Америки. Будь то как штат, будь то как территория, будь то как протекторат заявил Васильев

Ранее сообщалось, что Трамп подписал с премьерами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном соглашение о размещении войск США на территории острова. В соответствии с документом, Вашингтону разрешается создать две новые базы – в Нарсарсуаке и Местерс-Виге.