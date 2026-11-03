Гренландский парламент одобрил договор с США и Данией о безопасности

Парламент Гренландии одобрил соглашение с Данией и США о безопасности Гренландский парламент одобрил договор с США и Данией о безопасности

Москва3 ноя Вести.Депутаты гренландского парламента одобрили соглашение с США и Данией о безопасности, сообщила газета The Washington Post.

По мнению журналистов, документ поможет снизить напряженность между сторонами.

Депутаты Гренландии проголосовали за одобрение соглашения между арктическим островом, Данией и Соединенными Штатами, направленного на укрепление безопасности в Арктике и Северной Атлантике… Цель соглашения - усилить военное присутствие США в Гренландии, сохранив при этом самоуправляемый остров под контролем Дании. Соглашение продолжит действовать, даже если Гренландия в будущем решит обрести независимость говорится в публикации

США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение, расширяющее возможности американского военного присутствия на острове. Документ дополняет действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и предусматривает создание новых военных объектов в Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге на востоке. По словам госсекретаря США Марко Рубио, эта сделка будет бессрочной.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году остров получил автономию и право самостоятельного управления во внутренней политике, оставаясь частью королевства.

Президент США Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Штатов. В марте прошлого года он заявил, что присоединение Гренландии неизбежно, поскольку это важно для международной безопасности.