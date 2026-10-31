США заявили, что военная сделка с Гренландией будет бессрочной Рубио: военная сделка с Гренландией будет бессрочной

Москва31 окт Вести.Важность Гренландии в сфере безопасности будет только возрастать, и недавняя военная сделка Вашингтона с островом гарантирует интересы всех участников НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

На пресс-конференции в американской Атланте он заявил, что Гренландия всегда играла жизненно важную роль в сфере американской национальной безопасности.

Теперь это даже более ярко выражено. И не только из-за противоракетной обороны, но и из-за Арктики отметил шеф американской дипломатии

Теперь, по его словам, у американцев имеется соглашение, которое будет существовать вечно и гарантировать интересы не только Северной Америки, но и всего НАТО.

США, Дания и Гренландия 22 сентября подписали соглашение, расширяющее возможности американского военного присутствия на острове. Документ дополняет действующее с 1951 года соглашение об обороне Гренландии и предусматривает создание новых военных объектов в Нарсарсуаке на юге острова и Местерсвиге на востоке.

Гренландия была колонией Дании до 1953 года. В 2009 году остров получил автономию и право самостоятельного управления во внутренней политике, оставаясь частью королевства.

Президент США Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Штатов. В марте прошлого года он заявил, что присоединение Гренландии неизбежно, поскольку это важно для международной безопасности.

Американские чиновники заявляют, что остров имеет решающее значение из-за своего стратегического расположения и месторождений полезных ископаемых, важных для высокотехнологичных и военных применений.