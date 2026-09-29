Рубио: США будут контролировать все инвестиции своих противников в Гренландию

Рубио: враги США не смогут вкладываться в Гренландию без одобрения Вашингтона Рубио: США будут контролировать все инвестиции своих противников в Гренландию

Москва29 сен Вести.Все вопросы инвестирования в Гренландию недружественными США странами будут решаться только при одобрении Вашингтона согласно достигнутым договоренностям по острову. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

В соответствии с этим соглашением, которое теперь действует бессрочно, ни один противник Соединенных Штатов никогда не сможет инвестировать там без нашего одобрения и их (Гренландии и Дании - прим. ред.) одобрения сказал Рубио

Глава американской дипломатии напомнил, что договоренности также дают США возможность строить на острове новые военные объекты, необходимые для формирования системы противоракетной обороны Северной Америки.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп, премьер-министры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о переходе к Соединенным Штатам обязательств по обеспечению безопасности арктического острова. Церемония состоялась в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее Трамп говорил, что американская сторона немедленно начнет наращивать военное присутствие на арктическом острове.