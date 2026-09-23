Сенатор США Шахин: доверие к США подорвано из-за сделки Трампа по Гренландии Сенатор Шахин: Трамп подорвал доверие к США из-за сделки по Гренландии

Москва23 сен Вести.Президент США Дональд Трамп подорвал доверие союзников к США в ходе согласования сделки по Гренландии, заявила старший демократ в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США Джинн Шахин, сообщает ТАСС.

После нескольких месяцев угроз в адрес Дании, нашего союзника по НАТО, и пренебрежения волей народа Гренландии президент Трамп достиг "сделки", которая возвращает отношения США и Гренландии в области обороны к тому состоянию, в котором они находились прежде. Однако угрозы Трампа и его агрессивная риторика не прошли бесследно, и теперь наши ближайшие союзники относятся к США со скептицизмом и все меньше доверяют нам приводит ТАСС слова Шахин

Сделка по Гренландии нанесла ущерб торговым отношениям США с другими странами и подорвала НАТО изнутри. Теперь США предстоит серьезная работа по восстановлению доверия со стороны Дании, Гренландии и союзников в Европе, подчеркнула сенатор.

Трамп подписал с премьер-министрами Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенсом-Фредериком Нильсеном соглашение о размещении войск США на острове.

Фредериксен подчеркнула, что участники соглашения не позволят странам-соперникам контролировать остров или влиять на него. Вместе с тем в Гренландии расширят присутствие не только США, но и Дания.

Новое соглашение США с Данией и Гренландией о военных базах на острове позволит Вашингтону создавать дополнительные военные объекты лишь с согласия всех сторон.

Сейчас единственным американским военным объектом на острове остается база Питуффик. По новому соглашению, Вашингтону разрешено создать две новые базы - в Нарсарсуаке и Местерс-Виге.